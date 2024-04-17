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Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для «Вашингтона» как седьмой матч плей-офф»

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

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