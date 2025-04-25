❗️⚡️(Часть №2) Анализ нового витка индо-пакистанского конфликта: тактико-технический расклад Следовательно, в дуэльных ситуациях (в дальних воздушных боях «звено на звено» или «эскадрилья на эскадрилью») пакистанские JF-17A/B Block 2 и С (особенно с учетом предоставления инфрмации о тктической воздушной обстановке от самолётов ДРЛОиУ Saab-2000 Erieye и ZDK-03) смогут достичь определённого паритета в воздушных боях c Су-30СМ с применением ракет класса «воздух-воздух» PL-12 с дальностью действия 100 км.