Кинокомпания Stellarblade подала в суд на создателей игры Stellar Blade

Студия Shift Up и игровое издательство Sony получили судебный иск от американской кинокомпании Stellarblade, посчитавшей, что видеоигра с названием Stellar Blade навредила ее бизнесу, 23 сентября сообщил портал IGN.
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