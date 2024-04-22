В Тюменской области полицейские провели обучающее занятие с детьми, находящимися в пункте временного размещения

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные отделения МВД России по Казанскому району посетили пункт временного размещения граждан, созданный на базе оздоровительно-образовательного центра «Березка» села Ильинка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии