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Бенфика — Порту: прогноз на матч 09.08.2023, Суперкубок Португалии

Бенфика — Порту: прогноз на матч 09.08.2023, Суперкубок Португалии

Считается, что португальский футбольный чемпионат уступает ведущей европейской пятерке по силе, но никто не спорит с тем, что в стране есть несколько ведущих клубов, которые составляют настоящую конкуренцию европейским грандам.

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