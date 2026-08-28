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Татар-информ

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Минпросвещения РФ выпустило рекомендации к школьным линейкам на 1 сентября

Минпросвещения РФ выпустило рекомендации к школьным линейкам на 1 сентября

Министерство просвещения России рекомендовало пригласить на торжественные линейки 1 сентября ветеранов и участников СВО, представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выпускников прошлых лет, добившихся успехов.

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