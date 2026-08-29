МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак ВСУ на суда в Чёрном море

В турецком МИДе явно закончилось терпение. После серии атак на турецкие суда в Чёрном море посла Украины Наримана Джелялова вызвали в Анкару «на ковёр».
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