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Мировое обозрение

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МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак ВСУ на суда в Чёрном море

В турецком МИДе явно закончилось терпение. После серии атак на турецкие суда в Чёрном море посла Украины Наримана Джелялова вызвали в Анкару «на ковёр».

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