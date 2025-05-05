Международный аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов. Как пояснили в Росавиации, эти меры носят временный характер, они нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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