Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов

Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов

Международный аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов. Как пояснили в Росавиации, эти меры носят временный характер, они нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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