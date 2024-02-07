В Москве выбрали новые ароматы для транспорта

Москвичи определили новые ароматы для объектов столичной транспортной инфраструктуры. Так на автовокзалах Центральный», «Саларьево», «Северные ворота» и эскалаторной галереи на Воробьевых появится аромат белого пиона.
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