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«Самый влиятельный гость Москвы»: Reuters пишет, как Си Цзиньпина принимали в Кремле

«Самый влиятельный гость Москвы»: Reuters пишет, как Си Цзиньпина принимали в Кремле

Агентство Reuters пишет, что сегодня на переговорах в Кремле президент России Владимир Путин приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Кремле, которые, как надеется Москва, «дадут российскому лидеру дипломатическую поддержку в ключевой момент войны с Украиной».

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