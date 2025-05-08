«Самый влиятельный гость Москвы»: Reuters пишет, как Си Цзиньпина принимали в Кремле

Агентство Reuters пишет, что сегодня на переговорах в Кремле президент России Владимир Путин приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Кремле, которые, как надеется Москва, «дадут российскому лидеру дипломатическую поддержку в ключевой момент войны с Украиной».