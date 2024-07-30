Разведчики 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» работают по позициям ВСУ на Северском направлении.
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Разведчики 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» работают по позициям ВСУ на Северском направлении.
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