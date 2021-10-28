«Коло Коло» изолировал 19 игроков из-за COVID-19. Команда проведет следующий матч молодежным составом

В общей сложности 34 игрока переведены на самоизоляцию из-за случая коронавируса на матче 28-го тура чемпиона Чили «Коло Коло» — «Универсидад Католика» (2:1).

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