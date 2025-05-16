В Москве сформирован новый каркас нефрологической помощи — Собянин

Оснащение медцентров и высокая квалификация врачей позволяет достигать максимального эффекта в лечении пациентов Для нефрологических больных в Москве работают сразу четыре специализированных медцентра, действующих на базе многопрофильных клиник: ГКБ № 52, ММНКЦ им.