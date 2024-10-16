Прокуратура вернула сотрудникам ООО «Топливно-транспортная компания» 4,4 млн недоплаченной зарплаты

Прокуратура города Новый Уренгой провела проверку исполнения трудового законодательства и выяснила, что перед 34 работниками ООО «Топливно-транспортная компания» образовалась задолженность по заработной плате за май – август 2024 года в размере 4,4 млн рублей.
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