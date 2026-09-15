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Несекретные материалы

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Ипотека будет не нужна: в России появится новый способ приобретения жилья

Ипотека будет не нужна: в России появится новый способ приобретения жилья

С 1 января 2027 года у россиян появится еще один способ готовиться к покупке собственного жилья. Вместо того чтобы сразу брать крупный кредит, можно будет несколько лет формировать накопления по специальному договору, а затем при необходимости обратиться в банк за недостающей суммой.

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