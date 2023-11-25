В Китае назвали самые счастливые города

Список «самых счастливых городов Китая 2023 года» был опубликован на форуме «Счастливые города Китая-2023», который состоялся в пятницу в городе Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Запад Китая), передает Синьхуа.
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