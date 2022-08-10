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Сотрудники полиции в Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции в Самарской области провели мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника.

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