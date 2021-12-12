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Роспотребнадзор раскрыл информацию, на что чаще всего жалуются забайкальцы

Роспотребнадзор раскрыл информацию, на что чаще всего жалуются забайкальцы

Сообщается, что в общественную приемную управления за месяц поступило 326 письменных обращений, из них 46,9% - через официальный сайт Роспотребнадзора, 39,2% по внутриведомственным каналам, 13,1% лично от граждан и лишь 0,6% – по почтовой связи.

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