Российские ученые нашли способ остановить брожение комбучи без потери витаминов

Ежегодно миллионы людей во всем мире покупают или готовят дома комбучу — ферментированный живой напиток на основе чайного гриба.
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