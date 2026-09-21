Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Российские ученые нашли способ остановить брожение комбучи без потери витаминов

Российские ученые нашли способ остановить брожение комбучи без потери витаминов

Ежегодно миллионы людей во всем мире покупают или готовят дома комбучу — ферментированный живой напиток на основе чайного гриба.

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