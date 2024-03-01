В России начнут оформлять полисы ОСАГО с новым сроком действия

С 2 марта 2024 года россияне смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО В России 2 марта вступил в силу закон, который позволяет водителям оформлять договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок от одного дня до трех месяцев.