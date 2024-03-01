В России начнут оформлять полисы ОСАГО с новым сроком действия

С 2 марта 2024 года россияне смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО В России 2 марта вступил в силу закон, который позволяет водителям оформлять договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок от одного дня до трех месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии