В Казни восстановят поврежденный участок стен Кремля

В Казани реставрируют участок стены между Спасской и Юго-Западной башнями Кремля. Проект прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение, о чем сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
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