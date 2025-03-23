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Минобороны: десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Минобороны: десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Российские десантники вывезли и отремонтировали украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из Курской области.

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