Минобороны: десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Российские десантники вывезли и отремонтировали украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из Курской области.
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