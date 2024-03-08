В Нижегородской области создана концепция согласования архитектурно-градостроительного облика зданий

На сайте областного министерства градостроительной деятельности и развития агломерации было объявлено о создании концепции согласования архитектурно-градостроительного облика объектов в рамках новых требований федерального законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии