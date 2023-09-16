Почему народ уважает Сталина

Геннадий Исаков

Отличный анализ! Именно так и есть. В России с её территориальной разбросанностью, дорогим сообщением, бездорожьем, с её рискованным земледелием, морозными зимами, в отдалении от морей, тягаться в капиталистической системе с благополучными капиталистическими странам невозможно. Потому в ней должна быть иная система ценностей, иное социальное устройство, иная экономика, построенная на централизованном планировании и государственной собственности по ведущим производствам, а значит, свои иные цели. Они и составляют социализм. Пока мы в капитализме, нас будут грабить и с нами воевать. Все нас будут обманывать, считать побеждёнными рабами. Даже Китай считает такими. Перспектив в капитализме у нас нет. Сейчас у нас один путь, взять курс на социализм и повести работу по объединению всех антикапиталистических стран против капиталистического мира. Только тут есть перспективы.