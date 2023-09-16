Рост популярности Сталина и СССР По данным опроса Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), о Сталине положительно отзываются 65 % опрошенных, отрицательно – 20 %.
Почему народ уважает Сталина
Комментарии
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Геннадий Исаков
Отличный анализ! Именно так и есть. В России с её территориальной разбросанностью, дорогим сообщением, бездорожьем, с её рискованным земледелием, морозными зимами, в отдалении от морей, тягаться в капиталистической системе с благополучными капиталистическими странам невозможно. Потому в ней должна быть иная система ценностей, иное социальное устройство, иная экономика, построенная на централизованном планировании и государственной собственности по ведущим производствам, а значит, свои иные цели. Они и составляют социализм. Пока мы в капитализме, нас будут грабить и с нами воевать. Все нас будут обманывать, считать побеждёнными рабами. Даже Китай считает такими. Перспектив в капитализме у нас нет. Сейчас у нас один путь, взять курс на социализм и повести работу по объединению всех антикапиталистических стран против капиталистического мира. Только тут есть перспективы.
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17 час.
Николай Титов
Возможно уважают, но не все! Сомневаюсь, что его уважают дети миллионов людей замученных в лагерях и тюрьмах.
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16 час.
VG
Vasily Golov
Народ России понял,что без сталинского репрессивного аппарата,жить трудно.Брежневский застой кто помнит и в чем он выражался?Болтавней об экономной экономике. При низкой производительности труда.О большой работе КПСС в промышленности сельском хозяйстве.Ни одного решения Верховного Совета,Правительство СССР не выходило без одобрямс ЦК КПСС.
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16 час.
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