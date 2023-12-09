ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет ВСУ

Вооружённые Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства оперативно-тактических ракет "Гром" и боеприпасов для использующихся украинскими военными реактивных систем залпового огня "Ольха" и "Град".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии