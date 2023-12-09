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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет ВСУ

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет ВСУ

Вооружённые Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства оперативно-тактических ракет "Гром" и боеприпасов для использующихся украинскими военными реактивных систем залпового огня "Ольха" и "Град".

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