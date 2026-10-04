Внук погибшей: стали известны детали взрыва на пиротехническом заводе

Жертвами взрыва на пиротехническом заводе в Кубринске Ярославской области стали не только сотрудники предприятия.
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Интересно, понесёт ли наказание владелец завода за гибель людей и разрушения и, что более важно, привлекут ли мерзавца-чиновника, разрешившего размещение опасного производства в жилом районе?