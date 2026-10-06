Де Ниро и Руффало жёстко раскритиковали Трампа: "Пытаются отнять наши голоса"

Обе кинозвезды известны последовательной критикой Дональда Трампа и в целом республиканской партии.Голливудские актёры Роберт Де Ниро и Марк Руффало резко раскритиковали президента США Дональда Трампа на акции Hands Off Our Vote ("Руки прочь от нашего голоса"), прошедшей 4 октября в Нью-Йорке.
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