Де Ниро и Руффало жёстко раскритиковали Трампа: "Пытаются отнять наши голоса"

Обе кинозвезды известны последовательной критикой Дональда Трампа и в целом республиканской партии.Голливудские актёры Роберт Де Ниро и Марк Руффало резко раскритиковали президента США Дональда Трампа на акции Hands Off Our Vote ("Руки прочь от нашего голоса"), прошедшей 4 октября в Нью-Йорке.