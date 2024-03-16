Продавец шин объяснил, почему водители должны разбираться в цветных метках на покрышках

Большинство автовладельцев не понимают до конца, что означают цветные метки на шинах. Директор крупного автомагазина рассказал в интервью порталу , почему водители должны разбираться в разноцветных точках и полосках на покрышках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии