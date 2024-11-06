Бывший украинский лидер Пётр Порошенко* сообщил о существовании красных линий, которые не следует пересекать главе киевского режима Владимиру Зеленскому и победителю президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
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