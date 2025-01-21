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На топливном рынке Марокко по итогам года зафиксированы смешанные тенденции

На топливном рынке Марокко по итогам года зафиксированы смешанные тенденции

Выручка девяти крупнейших дистрибьюторов топлива Марокко достигла 20,16 млрд дирхамов ($1,96 млрд) в третьем квартале 2024 года, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом 21 января сообщает Morocco World News.

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