На топливном рынке Марокко по итогам года зафиксированы смешанные тенденции

Выручка девяти крупнейших дистрибьюторов топлива Марокко достигла 20,16 млрд дирхамов ($1,96 млрд) в третьем квартале 2024 года, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом 21 января сообщает Morocco World News.
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