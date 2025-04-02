Представленный концепт Vision Rapida может оказаться новым Jaguar F-Type

На днях в интернете появились изображения уникального концепта Vision Rapida. Этот автомобиль был разработан студентами Европейского института дизайна, которые стремились создать доступный и универсальный спортивный фастбэк для современных автомобилистов.
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