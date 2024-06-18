Жену президента СЗИУ РАНХиГС Шамахова выписали из больницы после нападения

На нее набросились двое на даче в Комарово Жену президента Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова — Галину — выписали из больницы.
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