Бойцы бригады «Волки» отбросили части ВСУ в районе Славянска в ДНР

В районе Славянска ДНР военнослужащие 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригадной роты «Волки» нанесли поражение частям Вооружённых сил Украины (ВСУ) и оттеснили противника на несколько километров, сообщают «Известия».
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