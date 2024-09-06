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Бойцы бригады «Волки» отбросили части ВСУ в районе Славянска в ДНР

Бойцы бригады «Волки» отбросили части ВСУ в районе Славянска в ДНР

В районе Славянска ДНР военнослужащие 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригадной роты «Волки» нанесли поражение частям Вооружённых сил Украины (ВСУ) и оттеснили противника на несколько километров, сообщают «Известия».

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