В День пророка Илии вспоминают о первом храме Новосибирска

На популярном православном портале azbyka.ru в тексте, посвященном святому пророку Илии, память которому совершается сегодня, написано: «Илия Фесвитянин – единственный пророк Ветхого Завета, во имя которого освящаются русские православные храмы».
На популярном православном портале azbyka.ru в тексте, посвященном святому пророку Илии, память которому совершается сегодня, написано: «Илия Фесвитянин – единственный пророк Ветхого Завета, во имя которого освящаются русские православные храмы».
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