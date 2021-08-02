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В День пророка Илии вспоминают о первом храме Новосибирска

В День пророка Илии вспоминают о первом храме Новосибирска

На популярном православном портале azbyka.ru в тексте, посвященном святому пророку Илии, память которому совершается сегодня, написано: «Илия Фесвитянин – единственный пророк Ветхого Завета, во имя которого освящаются русские православные храмы».

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