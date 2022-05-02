Нвп и обучение солдат в мирное время

Здравствуйте, в каждый день войны и мира можно и нужно самим себе напомнить о необходимости боевой подготовки, пусть самой секретной и "косвенной", например повар умеет владеть ножом и считать рецепты, а монтажник охранно-пожарных сигнализаций легко соберёт любую линию и систему датчиков и питания под них, а также как ни странно любая балерина, гимнастка, жонглёр или канатоходец легко и сразу освоят меткую стрельбу благодаря развитому чувству равновесия (для любого пола есть такие профессии с любыми полезными навыками в военное время).