Выставка миниатюр открылась в Москве

Музей декоративного искусства открыл выставку, на которой собраны 600 миниатюрных предметов. Экспонаты представлены из коллекций двух московских музеев — Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства и Музея В.
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