© Ekaterina Sychkova/Global Look PressВ Москве на Новинском бульваре произошел пожар в историческом здании.
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