Тазовский район в шестой раз примет Кубок ЯНАО по северному многоборью

В пятницу, 13 октября, в поселке Тазовском начнут собираться спортсмены со всего региона — райцентр уже в шестой раз пройдут состязания по северному многоборью на Кубок ЯНАО, а также сельские спортивные игры.
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