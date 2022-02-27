Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны военнослужащих ВСУ

Следственным комитетом Российской Федерации продолжается работа по сбору доказательственной базы по фактам совершения украинскими военнослужащими и нацбатальонами преступлений против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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