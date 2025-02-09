Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам

ОглавлениеТемпература Черного моряТемпература воды по месяцамПрогноз температуры воды на неделюПрогноз температуры воды по месяцамМетоды измерения температуры водыКогда вода в Черном море самая теплаяФакторы, влияющие на температуру водыПолезные советы для туристовМОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
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