В "Вашингтоне" провели изменения в составе ради Овечкина

Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан признал, что изменения в составе, которые были сделаны перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги, были проведены ради российского нападающего и капитана Александра Овечкина.