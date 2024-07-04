В "Вашингтоне" провели изменения в составе ради Овечкина

Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан признал, что изменения в составе, которые были сделаны перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги, были проведены ради российского нападающего и капитана Александра Овечкина.
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