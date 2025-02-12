Судебно-медицинский эксперт рассказал о вреде кальяна

Удмуртия. Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил, что кальян не настолько безвреден, как все думают.
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