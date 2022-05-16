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Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители

Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители

Почему некоторые люди более целеустремленные, чем другие? Они чрезмерно сосредоточены на получении статуса в обществе или карьерном росте, привыкли составлять список желаний и следовать ему, они полны решимости, энергичны, смело идут к цели.

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