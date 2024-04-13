Анастасия Волочкова рассказала, что изменило ее жизнь

Балерина Анастасия Волочкова призналась что ни сглаз, ни порча ей больше не страшны. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сейчас больше известна не своим балетным творчеством, а эпатажным поведением, которым привлекает к себе повышенное внимание аудитории.
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