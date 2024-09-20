Опыт развития высших народных школ Братска перенимают по всей стране

В народных школах Братска подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Эти учреждения дают возможность пожилым людям не только получать образование, но и активно участвовать в культурных, спортивных и творческих мероприятиях.
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