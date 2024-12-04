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Судья, скостившая иноземцу срок с 8 лет до 3.5 за удержание 16-летней девушки, подала в отставку

Судья, скостившая иноземцу срок с 8 лет до 3.5 за удержание 16-летней девушки, подала в отставку

Avia.pro - СМИ Правосудие в Челябинске, кажется, вступило на весьма скользкий путь, оставив жителей города в состоянии шока и недоумения.

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Комментарии
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наталия мезенева
Она свою нацию защищает, по лицу видно!
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5 час.
Татьяна Курочкина
Вновь и вновь всплывает вопрос –  ДО КАКИХ ПОР НАШУ СТРАНУ БУДУТ НАБИВАТЬ ТЕРРОРИСТАМИ⁉️‼️‼️А нам внушать,что &quot;всё хорошо прекрасная маркиза&quot;...⁉️😡😡😡
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4 час.

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