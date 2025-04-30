El Al и Vietnam Airlines возобновят авиарейсы в Россию в мае

El Al и Vietnam Airlines с мая возвращаются на российский рынок. Израильская El Al организует семь рейсов в неделю из Домодедово в Тель-Авив, а Vietnam Airlines начнет полеты из Шереметьево в Ханой дважды в неделю.
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