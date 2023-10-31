Суд прекратил уголовное преследование экс-главы МО «Пулковский Меридиан» Чистякова

Прокурор возражал и отмечал, что принятых мер недостаточно для заглаживания вреда. В Петербурге суд вынес постановление по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального округа «Пулковский Меридиан» Дмитрия Чистякова, обвиняемого в служебном подлоге.