Суд прекратил уголовное преследование экс-главы МО «Пулковский Меридиан» Чистякова

Прокурор возражал и отмечал, что принятых мер недостаточно для заглаживания вреда. В Петербурге суд вынес постановление по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального округа «Пулковский Меридиан» Дмитрия Чистякова, обвиняемого в служебном подлоге.
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