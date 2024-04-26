Как проживать неприятные эмоции

Как бы мы не стремились к позитиву, но негативные чувства и эмоции — неотъемлемая часть нашей жизни. И если не получается их избежать, то нужно изменить к ним свое отношение, чтобы неприятности не отравляли нашу жизнь.
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