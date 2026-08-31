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Киев срывает энергоснабжение ЗАЭС: глава "Росатома" заявил о критической ситуации на станции

Киев срывает энергоснабжение ЗАЭС: глава "Росатома" заявил о критической ситуации на станции

Киевские власти сознательно делают все для ухудшения ситуации вокруг Запорожской АЭС и отказываются решать вопрос ее внешнего электроснабжения, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев .

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